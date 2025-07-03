أحمد فهمي: العمل مع السقا نقلة في مشواري.. عنده هيبرة في "أحمد وأحمد"

أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته الكبيرة بمشاركته للنجم أحمد السقا في بطولة فيلم "أحمد وأحمد"، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد نقلة كبيرة في مشواره الفني، وشرفًا مهنيًا له، قبل أن يكون نجاحًا جماهيريًا.

وقال أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن أحمد السقا دائمًا في حالة "هيبرة"، وهو ما انعكس على الكوميديا العالية في الفيلم، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال جاءت إيجابية جدًا منذ بدء العرض، وأن الحجوزات كثيرة، ما يعكس إقبال الجمهور على العمل.

وأضاف: "أكبر نجاح بالنسبة لي إن العمل يجمعني بالفنان أحمد السقا، لأننا شخصيات صعبة، وإننا نشتغل مع بعض في فيلم ده في حد ذاته إنجاز"، مشددًا على أن أحمد السقا من أهم النجوم الذين أحدثوا نقلات حقيقية في السينما، وله بصمات مؤثرة في تاريخ الفن المصري.

وتابع: "علاقتي بأحمد السقا في الفيلم مش متمثلة، إحنا في الحقيقة كده، ودائمًا ما بنظهر مع بعض كضيوف شرف، لكن دي أول مرة نشارك معًا في فيلم كامل، وكان العمل بينا سهل بسبب العلاقة القوية اللي بينا من زمان، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ على الدعم الكبير لنجاح الفيلم، والفيلم إضافة حقيقية لي، والتشرف بالوقوف أمام نجم كبير زي أحمد السقا في عمل كامل شيء مهم جدًا في مسيرتي الفنية".