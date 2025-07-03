وزير الإسكان: تطوير جزيرة الوراق وتعويض السكان

قال وزير الإسكان شريف الشربيني إن جهود الدولة في تطوير المناطق غير المخططة مستمرة، مشيرًا إلى أن جزيرة الوراق تأتي ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، حيث يتم العمل على إعادة تخطيطها بشكل عمراني حديث.

وأضاف شريف الشرييني، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع لإنشاء وحدات سكنية جديدة داخل الجزيرة، بمواصفات حضارية تواكب رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة، مع مراعاة تعويض الأهالي بشكل عادل، واستيعاب عدد كبير منهم داخل المشروع الجديد.

وأشار الوزير إلى متابعته المستمرة لكافة ملفات الوزارة، لافتًا إلى أن المشروعات العمرانية الجديدة تمثل قاطرة تنموية قوية، حيث توفر فرصًا استثمارية وتحقق عوائد مالية تُستخدم لدعم وتطوير باقي قطاعات البنية التحتية والخدمات في الدولة.