وزير الإسكان: نحرص على حلول مستدامة لمنع عودة العشوائيات

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تتبنى نهجًا يعتمد على الاستدامة في مواجهة أزمة العشوائيات، من خلال تحليل جذور المشكلة ووضع حلول جذرية تضمن عدم تكرارها مستقبلاً، أبرزها توفير سكن بديل ملائم يليق بالمواطن المصري.

وأوضح الشربيني، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، أن الدولة وفّرت وحدات سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأشار إلى أن هذه الوحدات جاءت كاملة التشطيب والتأثيث، وهو ما ساهم في تحسين نمط حياة المواطنين، وتغيير سلوكياتهم الصحية والاجتماعية، وتوفير بيئة معيشية متكاملة تشمل جميع الخدمات الأساسية وفرص العمل.