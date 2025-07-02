وزير الإسكان: 8 جامعات و20 مدرسة بالعاصمة الإدارية.. وإقبال متزايد على السكن والاستثمار

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة تضم بنية تعليمية متكاملة تشمل أكثر من 8 جامعات و20 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، كما تم توفير وحدات سكنية للموظفين والعاملين داخل نطاق العاصمة.

وأضاف الشربيني، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، أن الإقبال على السكن والاستثمار في العاصمة في تزايد مستمر، وهو ما يظهر بوضوح من مؤشرات الطلب على الوحدات السكنية. وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، صاحبة الولاية على أراضي المشروع، تُعد من أنجح الشركات حاليًا وتحقق أرباحًا كبيرة.

وأشار إلى أن البنية التحتية الأساسية للعاصمة، من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، تم تنفيذها بالكامل، إلى جانب عدد من المشروعات التي تمتلكها الوزارة داخل المدينة، ما يجعل العاصمة نموذجًا حديثًا للتنمية العمرانية المستدامة.