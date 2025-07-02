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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس إسكان: النواب 238 ألف وحدة جاهزة للاستخدام كوحدات بديلة للمستأجرين

الايجار
الايجار

طالب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحصر شامل لكافة الأراضي المتاحة في المحافظات، التي يمكن البناء عليها لتوفير الوحدات البديلة، مشيرًا إلى أن النقاشات كانت تدور في البداية حول فكرة نقل المستأجرين من محافظة لأخرى، إلا أنه تم التوصل إلى أن جميع المحافظات تمتلك أراضي صالحة للبناء، وسيتم اختيار مستوى سكني مماثل للوضع الحالي لكل مستأجر.

وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه سيتم فتح باب التقديم عبر منصة إلكترونية، ومن خلال بيانات المتقدمين سيتم إعداد خريطة سكنية دقيقة للاحتياجات في كل محافظة، بهدف سرعة تنفيذ المشروعات وتوفير الوحدات البديلة في أقرب مكان ممكن من سكن المستأجر الأصلي.

وأكد عطية الفيومي، أن هناك 238 ألف وحدة قائمة بالفعل جاهزة للاستخدام كوحدات بديلة للمستأجرين، مشددًا على أن الهدف هو توفير البديل المناسب بالقرب من منازل المواطنين التي سيتركونها، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي للأسر.

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