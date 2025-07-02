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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شابين أبناء عمومة في مشاجرة بسوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد قسم أول سوهاج، مشاجرة عنيفة بين شابين من أبناء عمومة، أسفرت عن إصابتهما بجروح متفرقة، وذلك إثر خلافات عائلية سابقة تطورت إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة بالأيدي والأسلحة البيضاء.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول عبد الله أ. أ. ع، 32 عامًا، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، مصابًا بجروح قطعية بفروة الرأس"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام ثم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

الطرف الثاني: حسين م. أ. ع، 25 عامًا، مندوب تسويق بشركة خاصة، ويُعد نجل عم الطرف الأول، ويقيم بذات الناحية، ومصابًا بجرح في ساعد اليد اليسرى.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على سلاح أبيض عبارة عن "سكين".

وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، نتيجة خلافات عائلية سابقة تطورت إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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