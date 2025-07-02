الشربيني: سكن مناسب لكل مواطن.. والزيادة السكانية تحد مستمر

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توفير سكن مناسب للمواطنين لم يعد مجرد حلم، بل أصبح واقعًا ملموسًا تسعى الدولة لترسيخه، باعتبار السكن أحد الاحتياجات الأساسية لأي فرد.

وأوضح الشربيني، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن الزيادة السكانية تمثل التحدي الأبرز أمام جهود التنمية العمرانية، لافتًا إلى أن عدد السكان في مصر يرتفع بمعدل يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف مليون نسمة سنويًا.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تفرض على الدولة التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، تستوعب هذه الزيادة وتوفر حياة كريمة للمواطنين، محذرًا من أن تجاهل هذا الواقع يهدد بتفاقم أزمات عمرانية واجتماعية.