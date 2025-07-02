إسكان النواب: المعارضون أخذوا فرصتهم في مناقشات الإيجار القديم وفشلوا في إقناع الأغلبية

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إن من حق النواب المعارضين تسجيل اعتراضاتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، معتبراً ذلك جزءًا من ممارسة ديمقراطية سليمة.

البرلمان يحترم المعارضة وحق الاعتراض في مناقشات قانون الإيجار القديم ضمن إطار ديمقراطي

وأضاف الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، أن النواب الذين اعترضوا غادروا الجلسة أثناء التصويت، وهو حقهم الطبيعي، بعد أن أتيحت لهم الفرصة الكاملة لعرض وجهات نظرهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد الفيومي أن الأغلبية في المجلس لم تُقنع بمواقف المعارضة، وأن التصويت الذي جرى يعبر عن إرادة الأغلبية، مشدداً على احترامه الكامل لأعضاء المعارضة الذين يمثلون رأيًا مختلفًا.

وبيّن أن البرلمان يسير وفق قواعد ديمقراطية واضحة تحترم التنوع في الآراء، وأن وجود المعارضة يعزز من قوة النقاشات ويدعم شفافية القرارات.

وتابع :"نحن في مجتمع ديمقراطي ورافض ومش عاوز يكمل حقه، ولا اقلل من وطنيته ، واللي اعترض مشي من الجلسة، وحقهم، وهذا حق تسجيل اعتراضه، ونحن في دولة ديمقراطية، وأخدوا فرصتهم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وعرضوا وجهة نظرهم ولم يستطيعوا اقناع أغلبية المجلس، وحينما تم التصويت لم يقع ذلك في صالحهم، وهذا لا يقلل من احترامنا لهم، وهم يمثلون المعارضة ومن الجيد أن يكون هناك رأي ورأي آخر".