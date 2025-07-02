قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الباز يطالب بتعديل الدستور وإعادة النظر في مدة الرئيس.. فيديو
خروج جميع مصابي حادث تصادم الطريق الإقليمي بالشرقية
لموسم واحد .. المصري البوسعيدي يحصل على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة
حلمي النمنم: المشروع الوطني المصري يحتاج لتأمين داخلي ومعرفي
رسالة للمُلاك.. «أبو بكر»: الإيجارات سترتفع لكن لا توازي القيمة الحقيقية للعقارات |فيديو
دينا أبو الخير: الرضا بالقضاء سر السعادة.. ومنع الله قد يكون عين العطاء
عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي
جهاز الاتصالات يطلق وسائل دفع جديدة عبر تليفوني.. خطوة نوعية نحو التحول الرقمي
وزير التعليم : التحسين في البكالوريا المصرية سينهي أزمة الضغط على الطلاب
الضفة الغربية تحت النار.. الاقتحامات الإسرائيلية والتصعيد مستمر
بسمة وهبة: الاتفاق بالتراضي يظل قائمًا بين المالك والمستأجر في القانون الجديد
محمد عبد اللطيف: لا تفاوض على مجانية التعليم ولا تغيير بنظام الثانوية العامة الحالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق النهري: محمد سامي أعادني للبطولة.. وأمير كرارة ابن خالي

طارق النهري
طارق النهري

حلّ الفنان طارق النهري ضيفًا على برنامج "اسمعني شكراً"، تقديم الإعلامية سيرًا إبراهيم، وكشف  عن محطات إنسانية عميقة من حياته، ومواقف غير معروفة عن أسرته وطقوسه اليومية، وتجربته مع المخرج محمد سامي، إضافة إلى ذكريات دافئة مع الفنان أمير كرارة.

طارق النهري: ياسمين كلمة السر في حياتي

قال الفنان طارق النهري:"الأسرة بالنسبة لي كانت دائمًا دعمًا كبيرًا، وياسمين ابنتي هي كلمة السر في حياتي.. كنا قريبين للغاية حين كانت صغيرة، ورغم أنها كانت تعيش مع والدتها، إلا أن فترة امتدت من عمر 9 حتى 22 عامًا لم نكن فيها قريبين.. ولكن خلال المحنة التي مررت بها، تقرّبنا كثيرًا من بعضنا البعض، وكانت تأتي لزيارتي لمدة نصف ساعة فقط، لكنها كانت كافية لتغيّر فيّ الكثير. وندمت حينها على السنين التي ضيعتها بعيدًا عنها".


طارق النهري: في الشدة لا يحملك إلا أولادك

أوضح النهري:"انشغال الدنيا لا يُعد مبررًا للابتعاد عن الأسرة. كنت أمتلك المال، ولدي أولاد، لكن هذا لا يعفي من المسؤولية. التفكك الأسري أصبح واقعًا، لأن كل فرد بات يبحث عن ذاته، ولكن في لحظات الحياة الصعبة، من يحملك حقًا هم أولادك".

طارق النهري: الصلاة والعائلة سر راحتي

وتابع طارق النهري:"أصبحت الصلاة جزءًا لا يتجزأ من يومي، والحمد لله، أداوم عليها بانتظام. أحرص على السؤال عن أهلي كل يوم، وأتواصل بشكل يومي مع إخوتي. أبناء إخوتي يحبونني كثيرًا، وهذا الحب ينعكس على حالتي النفسية. حتى في التفاصيل الصغيرة، كاختيار وجبة طعام، أعلم من في العائلة يتقن تحضيرها".

طارق النهري: البحر مرآتي .. والسمك نمط حياة

أردف النهري:"السمك يحتل المرتبة الأولى في حياتي، فأنا في الأصل صياد. كنت مؤخرًا في رحلة صيد في منطقة السخنة، وعندما أشعر بالضغط الشديد، أطلب من صديقي حجز مركب ونقضي يومين في البحر، لأنه يمثل الحياة بالنسبة لي".

وأضاف:"صوت البحر يأخذني إلى حالة نفسية مختلفة. عندما يكون مرتفعًا، أشعر برغبة في تحطيم العالم من شدة الضغط، لكن عندما يكون هادئًا، أجد نفسي أهدأ تمامًا. البحر هو مرآتي في كل حالاتي".

طارق النهري: حمادة فتح الله كان وش الخير

تحدث النهري عن كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلاً:"شخصية حمادة فتح الله كانت وش الخير عليّ. بعد خروجي من المحنة، طُلبت للمشاركة في العمل، لكن المخرج محمد سامي رفض في البداية، لأنه كان يرى أنني خرجت لتوي من أزمة، ولا يعلم حالتي النفسية".

وتابع:"قابلت الفريق مقابلة لم تكن مشجعة، وقررت الاعتذار، لكن مدير الإنتاج الراحل صلاح حسن قدّم لي القهوة، وقال إن محمد سامي يرغب في مقابلتي. فقلت له إنني سأشرب القهوة وأغادر، لكنه أصر على أن أدخل. وبالفعل دخلت على محمد سامي، وكان يجلس على كرسي المساج، وقال لي: (احكِ لي، ما الذي يحدث؟) وبعد عشر دقائق من الحديث، قام واحتضنني وقال: (اسمك في بطاقتي خلاص.. مش هنسيب بعض)".

طارق النهري: محمد سامي أخرج مني أفضل ما لدي

استكمل النهري:"محمد سامي رأى في داخلي شيئًا يناسب شخصية حمادة فتح الله، وبدأ يشرح لي أبعاد الشخصية. أثناء التصوير، لاحظت أنه يلتقط مني العديد من الريأكشنات، فقلت له: ما كل هذه الريأكشنات؟ فقال لي: لا تشغل بالك، عندما تشاهد العمل ستفهم. وبالفعل، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، بدأت العروض تنهال عليّ. محمد سامي أخرج مني أدوارًا قوية للغاية".

وأضاف:"هو مخرج شديد الذكاء والاحتراف، قادر على استخراج أفضل ما في كل ممثل، حتى ممن يؤدون أدوارًا بسيطة. هذه هي شطارة المخرج الحقيقي. ولا يعيبه إلا عصبيته الزائدة فقط".


طارق النهري: في “آش أش”.. الحب والقسوة في آن واحد

وعن مسلسل "آش أش"، قال طارق النهري:"أبرز مشهدين تفاعل معهما الجمهور، كان الأول مع إخلاص كابوريا، عندما ذهبت إليها وضربتها، والمشهد الثاني مع ابنتي في المسلسل عندما قمت بضربها أيضًا. هذان المشهدان كشفا كيف أنني أُحبها بشدة، وفي الوقت نفسه كنت قاسيًا عليها.. هذا التناقض أثر كثيرًا في المشاهدين".

طارق النهري: أمير كرارة ابن خالي.. و"كلبش" أعاد علاقتنا

وفي ختام تصريحاته، تحدث الفنان طارق النهري عن علاقته بالفنان أمير كرارة، قائلًا:"أمير كرارة هو ابن خالي، وقد جمعتنا علاقة أسرية قوية منذ الطفولة. كنا دائمًا قريبين، لكن بعد أن بدأ في تحقيق النجومية، ابتعدنا قليلًا، كما كنت أنا قد سافرت وانشغلت خارج المجال".

وأضاف:"في أحد الأيام، فوجئت باتصال من أمير، قال لي: (يا خال، لماذا لا تمثل؟) فأجبته: أنا ما زلت أعمل، فقال لي: تعالَ وشارك معي. وبالفعل، شاركت بدور محامٍ أمامه في مسلسل (كلبش)، حيث كان يؤدي دور ضابط".

وتابع طارق النهري:"ذلك التعاون أعاد العلاقة الأسرية القوية بيننا، ومن وقتها ونحن نلتقي باستمرار. وهناك من لاحظ الشبه الكبير بيننا عندما جسّدت دور والده في أحد الأعمال، وبدأ الناس يتساءلون عن العلاقة الحقيقية، فعرفوا أننا أقارب بالفعل".

طارق النهري محمد سامي أمير كرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

ترشيحاتنا

وزير التعليم

وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب

الإيجار القديم

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

اتهامات بمخالفة الدستور.. اجتماع عاصف بتعليم النواب بسبب تعديلات قانون التعليم

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

المزيد