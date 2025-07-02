محمد رمضان يعلن عن موعد حفله في باريس

أعلن الفنان محمد رمضان، عن حفله القادم في باريس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وكتب: “أقوى حفلة بكرا الخميس ٣يوليو بأكبر آرينا في باريس، ثقة في الله نجاح”.

طرح الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو الجاري، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إلى جانب جميع المنصات الموسيقية المختلفة.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"أسد، أسود البلد، وزعيم غابتهم."

أغنية "من ضهر راجل"



الأغنية من كلمات: حازم أكس

ألحان: حازم أكس وساسو

توزيع موسيقي: إسلام ساسو



وفي سياق متصل، تصدّر النجم محمد رمضان خلال الساعات الماضية الترند رقم واحد على منصتَي "يوتيوب ميوزك" و"سناب شات"، من خلال أغنيته "أنا أنت" التي طرحها مؤخرًا.

أغنية "أنا أنت"



كلمات: مصطفى حدوتة

ألحان: مصطفى تاج

توزيع: إيهاب كولبيكس