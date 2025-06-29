محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

تصدر النجم محمد رمضان، خلال الساعات الماضية، ترند رقم واحد على منصتي "يوتيوب ميوزك" و "سناب شات" بأغنيته "أنا أنت" التي طرحها مؤخرا.

أغنية "أنا أنت" من كلمات مصطفى حدوتة، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس.

وتقول بعض كلمات الأغنية :

أنا .. أنت .. أنا .. أنت

أنا بحضر .. أنت تقلب

أنا بنجح .. أنت تندب

أنا بحضر .. أنت تقلب

أنا بنجح .. انت تندب

في الملعب ببقى ميسي

والجري جنبي يتعب

أنا بصرف إنت تحسب

أرقام تخض ترعب

لو كل دول في كفة

الكفة بتاعتي تغلب.

وعلى جانب آخر، كشف رمضان مؤخرًا عن سبب ابتعاده عن الدراما التلفزيونية، بعد تزايد التساؤلات حول غيابه منذ آخر أعماله “جعفر العمدة” الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي.

ونفى محمد رمضان ، أن يكون السبب متعلقًا بأجره، كما تردّد، موضحًا أن تركيزه خلال الفترة الماضية كان بالكامل على السينما.

وأكد رمضان، أن ما يُثار حول تقاضيه أجرًا مبالغًا فيه لا يمتّ للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن آخر عرض تلقاه كان مقابل 200 مليون جنيه، لكنه شدد على أن الغياب لم يكن لأسباب مادية، بل لاختيارات فنية