شركة تذكرتي تروج للنسخة المقبلة من مهرجان العلمين

روحت شركة تذكرتي للنسخة الثالثة والمقبلة من مهرجان العلمين الذي يقام في صيف 2025 أي خلال أيام.

ولم تكشف تذكرتي عن موعد إقامة المهرجان تفاصيله حتى الآن عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



‎وشهد حفل ختام مهرجان العلمين، العام الماضي حضور البطل المصري الأوليمبي أحمد الجندي، الذي صعد على المسرح ورحب به الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، وسط تصفيق حار من الجمهور.

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‎وبدأ ويجز، حفل ختام مهرجان العلمين، بأغنية على راحتي، التي تفاعل معها الجمهور، ثم قدم أغنية دورك جاي، التي أشعلت حماس الجمهور.



‎وقدم ويجز خلال الحفل أغنية عمري واحد وعشرين، وقال : الأغنية لما عملتها كان عندى واحد وعشرين ودلوقتى بقى عندى خمسة وعشرين سنة، وكان نفسى أروح باريس وروحت وحققت حلمى، وأتمنى إن كل شاب يصدق فى نفسه ويحقق أحلامه".