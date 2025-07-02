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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: الاتفاق بالتراضي يظل قائمًا بين المالك والمستأجر في القانون الجديد

بسمة
بسمة
عادل نصار

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الخطوة التالية ستكون إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ليقرر التصديق عليه أو رفضه، مؤكدة، أن نشر القانون في الجريدة الرسمية سيكون الخطوة اللاحقة في حال تمت الموافقة الرئاسية عليه.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم

أضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المادة الأولى من القانون توضح الفئات التي يُطبق عليها، وهي الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك تلك المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل العيادات والصيدليات ومراكز التجميل والمحلات التجارية وغيرها.

وتابعت، أنّ عقود الإيجار السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما العقود غير السكنية مثل المحال والعيادات ستنتهي بعد خمس سنوات فقط، مؤكدة، أن هذه التواريخ تبدأ بعد اكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بالنشر والتصديق.

وشددت بسمة وهبة على أن القانون لا يُلزم بفسخ العقود في حال اتفق الطرفان– المالك والمستأجر- على إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي، مؤكدة أن هذا الخيار مفتوح ودائم إذا تم بشكل ودي دون تدخل تشريعي.

بسمة وهبة الايجار الإيجار القديم

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