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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الإسكان: الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية تسبب في خسائر فادحة

شريف الشربيني، وزير الإسكان
شريف الشربيني، وزير الإسكان
إسراء صبري

قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن مصر تعاني منذ ثمانينيات القرن الماضي من مشكلة الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية، ما أدى إلى فقدان مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية، وهو ما انعكس سلبًا على الناتج المحلي.

وأضاف الشربيني، خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، أن عدم وجود حلول واضحة لاستيعاب الزيادة السكانية يخلق بيئة خصبة لنشوء تجمعات سكنية غير آمنة وعشوائية، مؤكدًا أن الدولة واجهت هذه المشكلة بجرأة، وتمكنت من القضاء على عدد كبير من المناطق العشوائية الخطرة.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بوضع وتنفيذ مخطط متكامل للتنمية العمرانية، لا يقتصر فقط على توفير مساكن بديلة، بل يركز أيضًا على تحسين جودة الحياة، من خلال مراعاة التخطيط العمراني الحديث والخدمات المتكاملة.

وزير الإسكان الزحف العشوائي الأراضي الزراعية الرقعة الزراعية

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