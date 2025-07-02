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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة: نتطلع للاستفادة من التجربة الهولندية في تحقيق الأمن الغذائي

وزير الزراعة: مصر تولي اهتماما كبيرا لتحديث وتطوير القطاع الزراعي
وزير الزراعة: مصر تولي اهتماما كبيرا لتحديث وتطوير القطاع الزراعي
أ ش أ

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أهمية الاستفادة من التجربة الهولندية الرائدة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا لتحديث وتطوير القطاع الزراعي، بما يخدم رؤية مصر 2030.


جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع المستشار الزراعي الهولندي بالقاهرة تيخو فيرمولن، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي.


وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية، وزيادة انتاجية المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية.


وتم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى فرص الاستثمار المشترك في المشروعات الزراعية المختلفة، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين مصر وهولندا، كذلك زهور الزينة، فضلا عن تمويل صغار المزارعين.


وأشار فاروق إلى لقائه مع جين ريموني وزير مصايد الأسماك والأمن الغذائي والبستنة وحماية الطبيعة الهولندي، على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الإفريقي والأوروبي، والذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما.


ولفت الوزير إلى إمكانية أن يشمل التعاون المشترك مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها، بالإضافة إلى مجال إنتاج الزهور وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاستفادة من التجربة الهولندية في تمويل صغار المزارعين، وإمكانية التعاون مع بنك "رابو بنك" الهولندي وبعض مؤسسات التمويل الهولندية.


كما أكد وزير الزراعة أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، فضلا عن تبادل الخبرات، فيما يتعلق بالتكنولوجيات الزراعية الحديثة والمتطورة..لافتا إلى أن مصر من الدول الواعدة بالاستثمار، خاصة في المجال الزراعي، نظرا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.


وقال إن الاستثمار يجب أن يتضمن تنمية مستدامة واضحة، بحيث يتم توجيه الاستثمار نحو الأعمال المستدامة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاع الخاص. 


من جهته، أكد المستشار الزراعي الهولندي استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم والخبرة لمصر في المجالات الزراعية المتخصصة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، مشيرا إلى أن هذا الدعم يهدف إلى مساعدة المزارعين الصغار والجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق توفير الإمكانيات والخبرات ومستلزمات الإنتاج، وتعزيز الاستثمار الزراعي الهولندي في مصر.


وأوضح أنه يتم حاليا العمل على إعداد مقترحات لتمويل 4 مشروعات رئيسية في الزراعة منها ما سيوجه إلى خدمات الإرشاد الزراعي لتحسين كفاءة استخدام المياه، ومشروع آخر عن توحيد الحيازات، والثالث لتطوير سلاسل القيمة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها، فضلا عن مشروع لإنتاج تقاوي البطاطس، وذلك بقيمة كمنحة تقدم من الحكومة الهولندية.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التجربة الهولندية الرائدة الأمن الغذائي التنمية الزراعية المستدامة

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