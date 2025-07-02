الزراعة: التعاون مع هولندا فى إنتاج تقاوى البطاطس وتصدير الزهور لأوروبا

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تيخو فيرمولن المستشار الزراعي الهولندي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية، وزيادة انتاجية المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وتطرق اللقاء أيضا إلى فرص الاستثمار المشترك في المشروعات الزراعية المختلفة، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين مصر وهولندا، كذلك زهور الزينة، فضلا عن تمويل صغار المزارعين.

من جانبه أشار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى لقائه و"جين ريموني" وزير مصايد الأسماك والأمن الغذائي والبستنة وحماية الطبيعة الهولندي، على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الافريقي والاوروبي، والذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد وزير الزراعة على أهمية الاستفادة من التجربة الهولندية الرائدة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتحديث وتطوير القطاع الزراعي بما يخدم رؤية مصر 2030.

وأشار فاروق الى امكانية أن يشمل التعاون المشترك مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها، بالإضافة إلى مجال إنتاج الزهور وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاستفادة من التجربة الهولندية في تمويل صغار المزارعين، وإمكانية التعاون مع بنك "رابو بنك" الهولندي وبعض مؤسسات التمويل الهولندية.

وأكد وزير الزراعة أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، فضلا عن تبادل الخبرات، فيما يتعلق بالتكنولوجيات الزراعية الحديثة والمتطورة.

ولفت إلى أن مصر من الدول الواعدة بالاستثمار خاصة في المجال الزراعي، نظرا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وقال أن الاستثمار يجب أن يتضمن تنمية مستدامة واضحة، بحيث يتم توجيه الاستثمار نحو الأعمال المستدامة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، أعرب المستشار الزراعي الهولندي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم والخبرة لمصر في المجالات الزراعية المتخصصة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، لافتا إلى أن هذا الدعم يهدف إلى مساعدة المزارعين الصغار والجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق توفير الإمكانيات والخبرات ومستلزمات الإنتاج، وتعزيز الاستثمار الزراعي الهولندي في مصر.

وأوضح المستشار الهولندي أنه يتم حالياً العمل على اعداد مقترحات لتمويل اربعة مشروعات رئيسية في الزراعة منها ما سيوجه الي خدمات الإرشاد الزراعي لتحسين كفاءة استخدام المياه، ومشروع آخر عن توحيد الحيازات، والثالث لتطوير سلاسل القيمة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها فضلا عن مشروع لانتاج تقاوي البطاطس وذلك بقيمة كمنحة تقدم من الحكومة الهولندية.

حضر اللقاء، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.