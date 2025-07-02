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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان النواب: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة صناعية إقليمية بفضل توجيهات الرئيس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من نهضة صناعية شاملة هو نتاج مباشر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يخدم الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال دعم غير محدود لملف الصناعة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاح مصنع "بوش" للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، إن التحول الصناعي المصري لم يعد مجرد رؤية مستقبلية، بل أصبح واقعًا ملموسًا تشهده المناطق الصناعية الجديدة، والنجاحات المتتالية في جذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانعها في مصر.

وأشار وكيل اسكان البرلمان، إلى أن الاهتمام الرئاسي بملف الصناعة ومتابعة الرئيس اليومية لمشروعات الإنتاج والتصنيع، يعكس إرادة سياسية قوية لإحياء الصناعة الوطنية، واستعادة مكانة مصر كمركز إنتاج إقليمي قادر على التصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أحمد عبد المجيد، أن الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات حاسمة لتشجيع الاستثمار الصناعي، من خلال التخصيص المباشر للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص، وهو ما انعكس في إقامة مصانع ضخمة بقطاعات حيوية، مثل الأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية، والغذائية، وغيرها.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء، التي أكد فيها عدم وجود أزمات داخلية حاليًا، خاصة في ما يتعلق بفتح الاعتمادات الدولارية، موضحًا أن تجاوب الحكومة مع طلبات المصنعين والمستوردين يعكس التزام الدولة بالحفاظ على استقرار السوق، وضمان توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بشكل منتظم.

وطالب نائب الاسكندرية، بدعم أكبر من البنوك الوطنية لتمويل المشروعات الصناعية، وتوسيع برامج التدريب الفني والتكنولوجي لتأهيل الشباب للعمل في المصانع الحديثة، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديقه قائلاً: ما نشهده الآن هو انطلاقة صناعية حقيقية، تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، وتوفر آلاف فرص العمل، وترفع من معدلات التصدير والناتج المحلي، وعلينا جميعًا – حكومة وبرلمان وقطاع خاص – أن نواصل العمل يدًا بيد لتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب الدكتور أحمد عبد المجيد لجنة الإسكان مجلس النواب الشرق الأوسط مركز صناعي إقليمي

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