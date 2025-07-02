رسائل الرئيس السيسي لزيلينسكي: الدعوة لحلول دبلوماسية وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز التعاون الثنائي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل الضرورية خلال اتصال هاتفي من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

-أكد الرئيس السيسي في رسالته الأولى على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية وتغليب لغة الحوار لتسوية الأزمة الراهنة، مشددا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية للوصول لتسوية سلمية للأزمة في أقرب وقت ممكن.

-كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأهمية العودة مرة أخرى لمائدة المفاوضات لتسوية الأزمة سلمياً. كما استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الانسانية

- جهود مصر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد الرئيس أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية وتغليب لغة الحوار لتسوية الأزمة الراهنة، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية للوصول لتسوية سلمية للأزمة في أقرب وقت ممكن.

سبل استعادة الاستقرار في المنطقة

وأضاف السفير محـمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، حيث أكد الجانبان ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأهمية العودة مرة أخرى لمائدة المفاوضات لتسوية الأزمة سلميًا.

كما استعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس بحث مع الرئيس زيلينسكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق التعاون في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.