الرئيس السيسي يهنئ بيلاروس والكونغو الديمقراطية بيوم الاستقلال والعيد القومي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس، السيد محمد عاطف عبدالحميد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بيلاروس بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو رئيس جهورية الكونغو الديمقراطية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد الرئيس، السيد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.