تحققت بإرادة القيادة السياسية.. وزير الإسكان: العاصمة الإدارية تحوّلت من صحراء لإنجاز يفوق التوقعات|فيديو

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو حلم أصبح واقعًا ملموسًا، بفضل الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الشربيني، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، أن الحي الحكومي بالعاصمة يضم جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مقر رئاسة الوزراء ومبنى البرلمان، مشيرًا إلى أن الإنجاز الذي تحقق على الأرض يفوق التوقعات من حيث السرعة والتخطيط.

وأشار إلى أن المشروع انطلق فعليًا بنهاية عام 2017، حينما كانت المنطقة مجرد صحراء جرداء خالية من البنية التحتية أو الطرق، إلا أن أعمال الإنشاء والتطوير بدأت بوتيرة متسارعة، دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية، حيث تم تمويل التنفيذ من خلال عوائد بيع الأراضي داخل العاصمة.