جدل على السوشيال ميديا بعد تداول أنباء ارتباط أحمد السعدني وميرنا الهلباوي

أكدت الإعلامية لما جبريل أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة جدل واسعة عقب تداول أنباء تفيد بارتباط الفنان أحمد السعدني بالإعلامية ميرنا الهلباوي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

وقالت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنها لا تفهم سبب موجة الانتقادات التي طالت الطرفين، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من التعليقات جاء متناولًا أمورًا شخصية لا تستدعي الهجوم، معتبرة أن الأولى كان أن يتم توجيه التهاني بدلًا من النقد.

مبالغة في ردود الأفعال

وتابعت أن الجدل الذي أثير عبر السوشيال ميديا يعكس طبيعة التفاعل السريع مع الأخبار الشخصية للفنانين والإعلاميين، وما يصاحبه أحيانًا من مبالغة في ردود الأفعال.