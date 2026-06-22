لما جبريل: كأس العالم يتصدر المشهد عالميا وانتشار المراهنات الرقمية يثير الجدل

أكدت الإعلامية لما جبريل أن بطولة كأس العالم تحظى بمتابعة عالمية واسعة، مشيرة إلى أن “لا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم” في ظل اهتمام الجماهير بمتابعة المباريات والاستمتاع بمستوى اللاعبين الدوليين.

وقالت جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر” أن التعديلات والتطورات المصاحبة للبطولة أسهمت في زيادة التفاعل الجماهيري، سواء عبر الإعلانات التجارية أو التطبيقات الرقمية المرتبطة بالحدث، بما في ذلك منصات التوقعات والتحليلات.

وأشارت إلى أن بعض المواقع الأجنبية تقدم توقعات للمباريات، من بينها توقعات لمباراة منتخب منتخب مصر لكرة القدم أمام منتخب منتخب نيوزيلندا لكرة القدم، والتي رجحت فوز المنتخب المصري مع الإشارة إلى تألق عدد من اللاعبين، من بينهم اللاعب محمد صلاح وحمزة عبد الكريم.

مخاطر هذه الممارسات

وتابعت أن انتشار ظاهرة المراهنات المرتبطة بالمباريات، مشيرة إلى حالة فردية لأحد الأشخاص الذي تكبّد خسائر مالية كبيرة قُدّرت بنحو 1.5 مليون دولار نتيجة رهان على خسارة منتخب منتخب مصر لكرة القدم أمام منتخب منتخب بلجيكا لكرة القدم، وهو ما أثار جدلًا حول مخاطر هذه الممارسات.