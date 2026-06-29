الداخلية: ضبط لص أسلاك أعمدة الإنارة أعلى كوبري بالإسكندرية

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتكسير قواعد أعمدة الإنارة أعلى أحد الكباري بمحافظة الإسكندرية، وسرقة أسلاك الكهرباء من داخلها.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو، وأرشد عن الأداة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وهي "أزميل حديدي"، كما تم ضبط كمية من أسلاك الكهرباء بحوزته.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.