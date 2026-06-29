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لعنة المريوطية| 4 حوادث في شهر تحصد الأرواح.. من غرق أسر كاملة إلى مصرع سائق ربع نقل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لعنة المريوطية| 4 حوادث في شهر تحصد الأرواح.. من غرق أسر كاملة إلى مصرع سائق ربع نقل

إحدى حوادث ترعة المريوطية
إحدى حوادث ترعة المريوطية
ندى سويفى

تحولت ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة خلال الأسابيع الأخيرة إلى بؤرة للحوادث المأساوية، بعدما شهدت أربع وقائع متتالية تنوعت بين سقوط سيارات ملاكي، وسيارة إسعاف، وسيارة ربع نقل، وأسفرت عن وفيات وإصابات، لتتجدد المطالبات بتأمين الطريق الموازي للترعة ووضع حلول عاجلة تمنع تكرار تلك المآسي.

الحادث الأول.. مصرع أسرة كاملة بعد سقوط سيارتها في الترعة

 

كانت البداية بحادث مأساوي عندما انحرفت سيارة ملاكي عن الطريق وسقطت داخل ترعة المريوطية، لتبدأ قوات الإنقاذ النهري سباقًا مع الزمن لانتشال مستقليها.

واستمرت أعمال البحث لساعات، قبل أن تنجح القوات في انتشال السيارة وجثامين جميع أفراد الأسرة، الذين لقوا مصرعهم غرقًا داخل المياه، في مشهد خيمت عليه حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة أن الضحايا كانوا في طريقهم لقضاء أحد مشاويرهم اليومية قبل أن تنتهي الرحلة داخل الترعة.

الحادث الثاني.. مأساة تتكرر وغرق أسرة عائدة من زفاف

 

لم يكد الأهالي يستفيقون من صدمة الحادث الأول، حتى تكرر المشهد بعد أيام قليلة، عندما سقطت سيارة أخرى تقل أسرة كاملة داخل ترعة المريوطية.

ودفعت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بفرقها إلى مكان البلاغ، وتم انتشال السيارة تباعًا، ثم استخراج جثامين أفراد الأسرة، لتنضم الواقعة إلى سلسلة الحوادث الدامية التي شهدتها الترعة، وسط تساؤلات حول أسباب تكرار سقوط السيارات في نفس المنطقة.

الحادث الثالث.. العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت

وقع الحادث الثالث عندما شهد طريق المريوطية، بمنطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، حادثًا جديدا بعدما سقطت سيارة ملاكي بداخلها أسرة كاملة في مياه ترعة المريوطية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمارة.

وبالفحص الأولي، تبين أن السيارة كان يستقلها رجل وزوجته وثلاثة أطفال، وأنها سقطت في مياه الترعة أثناء سيرها بالطريق. وتمكن الأهالي بمساعدة قوات الإنقاذ من إخراج جميع مستقلي السيارة أحياء قبل غرقها بالكامل.

الحادث الرابع.. اصطدام بتوك توك ينتهي بمصرع قائد ربع نقل

وكان آخر الحوادث مساء اليوم، عندما اصطدمت سيارة ربع نقل بتوك توك أمام معهد الفراعنة بمنطقة شبرامنت، ما أدى إلى انحرافها وسقوطها داخل ترعة المريوطية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبدأت أعمال البحث باستخدام المعدات اللازمة.

وبعد ساعات من عمليات التمشيط، نجحت القوات في انتشال السيارة، ثم عثرت على جثمان قائدها كريم هاني مهني إبراهيم شعراوي، من أبناء قرية شبرامنت، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

لماذا تتكرر الحوادث؟

أعاد تكرار الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة فتح ملف السلامة على الطريق الموازي لترعة المريوطية، إذ يشير أهالي المنطقة إلى أن أجزاءً من الطريق تفتقر إلى الحواجز الخرسانية الكافية، فضلًا عن ضيق بعض القطاعات، وضعف الإضاءة الليلية، وهو ما يزيد من خطورة القيادة، خاصة مع السرعات المرتفعة أو محاولات تفادي المركبات الأخرى.

كما يطالب الأهالي بإعادة تقييم الحالة الهندسية للطريق، وتركيب وسائل حماية تمنع سقوط المركبات في المياه، إلى جانب زيادة اللوحات الإرشادية، وإنشاء مطبات تهدئة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية.

مطالب بسرعة التحرك

ومع تكرار الحوادث، يرى مواطنون أن الأمر لم يعد يتعلق بحوادث فردية، بل أصبح ظاهرة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، سواء بإجراء دراسة مرورية شاملة للطريق، أو تنفيذ أعمال تأمين تمنع تكرار سقوط السيارات داخل الترعة.

لعنة المريوطية ترعة المريوطية الجيزة

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