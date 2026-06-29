رابع حادث خلال شهر.. انتشال جثمان سائق وسيارة ربع نقل من ترعة المريوطية بشبرامنت

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثمان سائق السيارة الربع نقل التي سقطت اليوم داخل ترعة المريوطية أمام معهد الفراعنة بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، كما نجحت في انتشال السيارة من المياه بعد ساعات من أعمال البحث.

وتبين من الفحص أن السائق يدعى كريم هاني مهني إبراهيم شعراوي، من أبناء قرية شبرامنت، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ربع نقل في مياه ترعة المريوطية أمام معهد الفراعنة، عقب اصطدامها بتوك توك.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ودفعت بالمعدات اللازمة، حيث تمكنت من انتشال السيارة من مياه الترعة، قبل أن تعثر على جثمان قائدها.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويعد هذا الحادث هو الرابع الذي تشهده ترعة المريوطية خلال شهر، في ظل تكرار حوادث سقوط المركبات بالترعة، الأمر الذي أثار مطالبات من الأهالي بسرعة اتخاذ إجراءات للحد من تكرار تلك الحوادث.