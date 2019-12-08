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توك شو

هاني الناظر: البهاق مرض مناعي غير معدى.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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قسم التوك شو
قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن بناء الإنسان يبدأ بالاهتمام بصحته ومشاكله الصحية.

وأضاف الناظر خلال مداخلته في برنامج " من مصر " مع الإعلامي "عمرو خليل" والإعلامية " ريهام ابراهيم" المذاع علي قناه " cbc"، أننا نتعرض من خلال متابعتنا لـ السوشيال ونرى اشياء تخص الصحة، بعضها يسبب مشاكل لكثير من الناس.

وأوضح الناظر أن البهاق مرض مناعي غير معد وهو مرض ناتج عن نشاط في الجهاز المناعي.

وأشار الناظر إلى أن ما يحدث في مرض البهاق، ان الجسم يقوم بافراز اجسام مضادة تقوم بمحاربة الخلايا الصبغية وتترك مكانها اللون الأبيض.

وتابع الناظر، أن مرض البهاق ليس خطيرا ولا يؤثر على الجسم كما نستطيع التخالط مع هؤلاء المرضى.
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