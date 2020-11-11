AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليس مكلفًا.. هاني الناظر: علاج البهاق يستغرق من 6 إلى 8 شهور.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن الحالات الشديدة المُصابة بمرض البهاق نسبة نجاح العلاج فيها 35%، والحالات  المتوسطة نسبة النجاح 65%، والحالات الخفيفة المصابة بالبهاق نسبة النجاح 85%".

وأضاف هاني الناظر في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "العلاج يستغرق من 6 إلى 8 شهور ونلاحظ التحسن في بداية العلاج في الوجه واليدين".

وتابع هاني الناظر: "علاج مرض البهاق ليس مكلفًا وكل الأدوية مصرية، ولا  نحتاج جلسات أشعة فوق بنفسجية أو الجلوس في الشمس".

ولفت هاني الناظر: "مرض البهاق ليس معديًا على الإطلاق وثبت علميًا أنه مرض ناتج عن خلل في الجهاز المناعي وليس ضعفًا في المناعة".

 وأكمل هاني الناظر: "من يُصاب بالبهاق يكون لديه نشاط زائد في الجهاز المناعي، ويتم تكسير الخلايا الصبغية الخاصة بالجلد ويتم تكسيرها مما يؤدي إلى تكوين فراغ وتظهر على شكل بقع مختلفة عن اللون الأساسي للجسم".

 ولفت هاني الناظر: "مرض البهاق مناعي وليس مرضًا وراثيًا و15% من المصابين بالبهاق لديهم تاريخ عائلي بمرض البهاق ولكن 85% من المصابين ليس لديهم  تاريخ عائلي مع مرض البهاق". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تجسيد جميلة عوض لفتاة تعاني من البهاق.. معلومات لا تعرفها عن المرض

20 معلومة عن البهاق وأسبابه وأعراضه المبكرة

علاج البهاق خلال 6 أشهر

ترشيحاتنا

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو

طارق شوقي: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا

نصيحة مهمة من منظمة الصحة العالمية بعد اكتشاف لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

بفستان مكشوف.. أروى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدوري الجديد

بارد ليلاً وفرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرسيدس EQS 2022 ذات الدفع الرباعى الجديدة

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو

صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور