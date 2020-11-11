ليس مكلفًا.. هاني الناظر: علاج البهاق يستغرق من 6 إلى 8 شهور.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر ، استشارى الأمراض الجلدية، إن الحالات الشديدة المُصابة بمرض البهاق نسبة نجاح العلاج فيها 35%، والحالات المتوسطة نسبة النجاح 65%، والحالات الخفيفة المصابة بالبهاق نسبة النجاح 85%".





وأضاف هاني الناظر في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": " العلاج يستغرق من 6 إلى 8 شهور ونلاحظ التحسن في بداية العلاج في الوجه واليدين".





وتابع هاني الناظر: " علاج مرض البهاق ليس مكلفًا وكل الأدوية مصرية، ولا نحتاج جلسات أشعة فوق بنفسجية أو الجلوس في الشمس".





ولفت هاني الناظر: "مرض البهاق ليس معديًا على الإطلاق وثبت علميًا أنه مرض ناتج عن خلل في الجهاز المناعي وليس ضعفًا في المناعة".





وأكمل هاني الناظر: "من يُصاب بالبهاق يكون لديه نشاط زائد في الجهاز المناعي، ويتم تكسير الخلايا الصبغية الخاصة بالجلد ويتم تكسيرها مما يؤدي إلى تكوين فراغ وتظهر على شكل بقع مختلفة عن اللون الأساسي للجسم".





ولفت هاني الناظر: "مرض البهاق مناعي وليس مرضًا وراثيًا و15% من المصابين بالبهاق لديهم تاريخ عائلي بمرض البهاق ولكن 85% من المصابين ليس لديهم تاريخ عائلي مع مرض البهاق".