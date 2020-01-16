بعد إصابة رامي جمال .. أسباب صادمة للإصابة بمرض البهاق



لا يوجد دواء يمكن أن يوقف عملية البهاق ولكن بعضها يمكن أن يساعد في استعادة بعض لون البشرة، مثل الكريمات التي تتحكم في الالتهابات.



ويمكن علاجه بإزالة أجزاء صغيرة جدًا من جلدك الطبيعي المصطبغ بالعمليات الجراحية.

بعد دخول الفنان رامى جمال مساء اليوم إلى غرفة العمليات فى احد المستشفيات، وذلك بعد فترة من إعلانه عن إصابته بمرض البهاق.. إليك كل ما لا تعرفينه عن مرض البهاق.وفقا لموقع هيلث تعد أبرز أعراض مرض البهاق: فقدان لون البشرة خاصة فى المناطق المعرضة للشمس مثل اليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين وتشيب الشعر والرموش والحواجب و فقدان اللون في الأنسجة التي تبطن داخل الفم والأنف، كما يمكن أن تظهر البقع فى أجزاء كثيرة من الجسم.أما عن اسباب المرض هى موت الخلايا المنتجة "الخلايا الصباغية" وتوقفها عن إنتاج الميلانين الذي يعطي لون بشرتك وشعرك وعينيك.أما عن مضاعفات مرض البهاق الجلدي فهى حروق الشمس وسرطان الجلد ومشاكل فى العين و فقدان السمع.