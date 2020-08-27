توقف عن تناولها فورا أطعمة تسبب انتشار البهاق

البهاق هو حالة من أمراض المناعة الذاتية يتم فيها مهاجمة الخلايا التي تنتج صبغة الجلد وتدميرها ، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء غير منتظمة على الجلد. يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يعانون من v itiligo عما يمكنهم فعله حيال ذلك ، وما إذا كانت خياراتهم الغذائية ونمط حياتهم يمكن أن تمنع تكرار الحالة أو تفاقمها.

ففى إطار هذا السياق حذر الدكتور عماد زهران استشارى الأمراض الجلدية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، مرض البهاق بكافة انواعهم من تناول هذه الأطعمة التى تسبب انتشار البهاق، تتمثل فيما يلي.

أطعمة تسبب انتشار البهاق



كحول

اللحوم المصنعة

الوجبات السريعة

المواد الحافظة

المشاوى بكافة أنواعها من خارج المنزل يفضل الشوى بالمنزل.



وأوضح زهران انه على الرغم من عدم وجود "نظام غذائي للبهاق" موصوف رسميًا ، فإن أفضل الخطوات الغذائية التي يمكنك اتخاذها تشمل اتباع نظام غذائي صحي مليء بالعناصر الغذائية الجيدة وشرب الكثير من الماء . وكما هو الحال مع أي اضطراب المناعة الذاتية ، قد تستفيد من الأطعمة تعزيز نظام المناعة التي تحتوي على المواد الكيميائية النباتية، بيتا كاروتين ، و مضادات الأكسدة .

أطعمة مفيدة لمرضي البهاق

موز

تفاح

الخضر الورقية ، مثل الخس أو اللفت

الحمص ، المعروف أيضًا باسم حبوب الحمص

الخضروات الجذرية وخاصة البنجر والجزر والفجل

التين والتمر

السمك