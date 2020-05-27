AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

روح اتعالج من البهاق| هجوم على رامي جمال مع تحضير ألبومه الجديد والفنانون يردون

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:26 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان رامى جمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر فى الصورة كلامه بتغريدة من تويتر  كالاتى : " بما انى كده كده محظور قررت ابدأ فى اختيار اغانى جديدة لالبومى القادم بما انى باخد سنة او اكتر فى التحضير ثانيا بقا و ده المهم قررت اعمل البوم لناريمان فى انواع مختلفه من الاغانى بجد الجميل انها متعرفش انى قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا  و يارب نفرح كلنا بفرج ربنا".
 ورد عليه متابع فى الصورة كالاتى:" روح اتعالج يا رامى من البهاق.. البوم ايه انت مش بتحقق لا مشاهدات ولا إيرادات وفر فلوسك فى العلاج".

و علق رامى على الصورة قائلا:"  ده من البشر بقي منتشر اوي شفت عند صديق ليا لاعب كره قدم ما شابه العينه دي عاوز اقولكم انتو ولسانكم اصعب ڤيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده. يارب تكونو مبسوطين “.

تفاعل معه كثير من الفنانين و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
 خالد عليش " ياااه بقابل من دول كتير ياباشا بلوك على طول ولا كأنك قاريت حاجه".

ايمان العاصى :" الحقير القذر ده اقل من انك تعمله بوست " ده انا بنتى العيلة الصغيرة مش سايبينها فى حالها " 

انغام : " ربنا يخلصنا من الاشكال دى ناس بتكره نفسها و بتكره الحياه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يومكم بيضحك.. رامي جمال يبهر جمهوره في أحدث ظهور

معاك لحد ما تخف وتفوق.. شاهد رامي جمال برفقة كلبه المريض

رامي جمال: أنا من مدمني أغاني حميد الشاعري

أجدع صولا.. رامي جمال يهنئ أصالة بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

بعد هجومه على تويتر..ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل

ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد: الطقس معتدل بكافة الأنحاء.. والقاهرة 31 درجة

لحصول الموظف على معاشه كاملا.. تعديل برلماني لشروط المعاش المبكر

السند والحب.. أحمد العوضي يحصد 3 فوائد بعد زواجه من ياسمين عبد العزيز

فتنة نادي القرن.. بدأت بـ لافتة وقد تنتهي بكارثة

المقاول محمد علي أحد أفرادها.. تقرير يفضح خلية الفتنة المكلفة من المخابرات التركية بالإيقاع بين الأطباء والحكومة المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور

مرضى الربو والرئة.. هؤلاء ممنوعون من استخدام الكمامات

احذر زيت الصابون في تنظيف السيارة.. والحل بسيط