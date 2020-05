روح اتعالج من البهاق| هجوم على رامي جمال مع تحضير ألبومه الجديد والفنانون يردون

View this post on Instagram

النوع ده من البشر بقي منتشر اوي شفت عند صديق ليا لاعب كره قدم ما شابه العينه دي عاوز اقولكم انتو ولسانكم اصعب ڤيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده. يارب تكونو مبسوطين 🤦‍♂️