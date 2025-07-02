طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يوليو 2025 وخطوات الدفع أونلاين

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2025 تحظى باهتمام كبير على محركات البحث المختلفة منذ بداية شهر يوليو، إذ يبحث ملايين المواطنين عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2025 وكيفية سدادها أونلاين من المنزل، خصوصًا بعدما أتاحت وزارة الكهرباء كثيرًا من الخدمات الإلكترونية، تيسيرًا على المواطنين، بما فيها خدمة الاستعلام إلكترونيًا عن فاتورة الكهرباء وخطوات دفع الفاتورة أونلاين.

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طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2025 أونلايين من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء عبر اتباع الخطوات الآتية:

ادخل إلى موقع وزارة الكهرباء عبر هذا الرابط من هـــــــنــــــا

اضغط على خانة «الخدمات».

انقر على خانة «الاستعلام عن الفواتير».

اختر شركة الكهرباء التابع لها على مستوى أنحاء الجمهورية (مدونة على فواتيرك السابقة).

اكتب البيانات المطلوبة بدقة.

أدخل قراءة العداد.

أدخل الكود الخاص بك.

انقر على خانة «استعلام».

ظهور الرسوم المقرر دفعها.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025 أونلاين

يمكنك سداد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2025، إلكترونيًا من خلال موقع الشركة القابضة للكهرباء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة للكهرباء من هــنـــــا.

انقر على خانة «دفع الفاتورة».

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد.

اكتب بيانات العداد بدقة.

اكتب كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

انقر على خانة «ادفع».

طريقة سداد فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2025

كما يمكنك دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا عن طريق خدمة فوري، من خلال اتباع الخطوات الآتية: