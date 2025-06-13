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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
محمد غالي

في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمواطنين، أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة العديد من الوسائل الإلكترونية لسداد فاتورة الكهرباء من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى الذهاب لمقار شركات التوزيع.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية، وتيسير سداد الفواتير الشهرية بكل سهولة وأمان، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الخدمة وتجنب تأخير السداد أو التعرض لغرامات أو رفع العداد.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

يمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:
1.الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء عبر الرابط: www.eehc.gov.eg
2.اختيار قسم “الخدمات”.
3.النقر على “الاستعلام عن الفاتورة”.
4.تحديد اسم شركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد.
5.إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام واسم المشترك.
6.الضغط على زر “استعلام عن الفاتورة”.
7.بعد ظهور قيمة الفاتورة، يتم اختيار وسيلة الدفع المناسبة واستكمال السداد.

فاتورة الكهرباء

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025

وفرت وزارة الكهرباء أكثر من وسيلة إلكترونية لسداد الفواتير بسهولة عبر الهاتف المحمول، ومنها:

1- الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

من خلال زيارة www.eehc.gov.eg واتباع خطوات السداد.

2- ماكينات الصراف الآلي ATM

متاحة في أكثر من 10 آلاف ماكينة بمختلف المحافظات.

3- منافذ التحصيل المعتمدة

مثل البريد المصري، مصاري، Bee، أمان، وخدمات الدفع الأخرى، بإجمالي 60 ألف نقطة تحصيل.

4- خدمات فوري

من خلال أكثر من 120 ألف نقطة بيع متوفرة بجميع أنحاء الجمهورية.

5- المحافظ البنكية الإلكترونية

تشمل تطبيقات 12 بنكا منها البنك الأهلي، بنك مصر، CIB، بنك الإسكندرية، بنك أبوظبي الإماراتي وغيرهم.

6- محافظ شركات الاتصالات

مثل Vodafone Cash، Etisalat Cash، Orange Money، WE Pay.

7- تطبيق My Fawry

متاح على App Store وGoogle Play، ويسمح بسداد الفواتير إلكترونيا من الموبايل.

8- تطبيق إنستاباي InstaPay

يتيح دفع فواتير الكهرباء والغاز والإنترنت والمياه من حسابك البنكي مباشرة عبر الموبايل.

وزارة الكهرباء تواصل تطوير الخدمات الرقمية

تؤكد وزارة الكهرباء استمرارها في تقديم حلول مبتكرة للتيسير على المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات إلكترونية تضمن راحة المشتركين، وتساعد في الاستخدام الأمثل للطاقة.

كما تتيح هذه الوسائل للمواطنين متابعة استهلاكهم الشهري بدقة، وتجنب التأخير في السداد الذي قد يؤدي إلى فصل التيار أو فرض غرامات إضافية.

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