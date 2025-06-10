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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

11 نصيحة لتقليل فاتورة الكهرباء فى فصل الصيف

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، نصائح دورية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، لتخفيض استهلاك قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال فصل الصيف.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء


يعرض صدى البلد لقرائه بعض النصائح التي يجب إتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي خفض قيمة فواتير الكهرباء وهي:

1-إزالة الثلج في الفريزر
حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد في استهلاك الطاقة .


2-عدم فتح الثلاجة بشكل مستمر، لأن تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة، وبالتالى خفض فاتورة الكهرباء .

3- عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة لأن ذلك يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

4-ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها تستهلك كهرباء أقل.

5- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك المكواة للكهرباء سيكون أوفر من استخدامها يومياً.

6-ضبط التكييف على درجة حرارة 25.يجعله يستهلك كهرباء أقل.

7- استخدام الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8-استخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9-ملء غلاية المياه حسب الحاجة فقط لأن زيادة المياه يستهلك طاقة

10-عدم ترك الإضاءة مفتوحة لأن تركها مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.

11-عدم ترك الأجهزة موصلة بالفيشة لأن ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بفيشة الكهرباء ، يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها ،ومن هذه الأجهزة.

- شاحن الهاتف المحمول يستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد نزع الهاتف منه إذا لم يتم فصل الفيشة من منبع الكهرباء لان تركها يستهلك كهرباء.

- فيشة التليفزيون بعد غلقه باستخدام الريموت يهدر الكثير من الكهرباء يومياً.

- أجهزة الكمبيوتر واللاب توب عدم فصلها بشكل كامل من الكهرباء يستهلك الطاقة الكهربائية.

- الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .

- الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً وزيادة فاتورة الكهرباء.

الكهرباء استهلاك الكهرباء فواتير الكهرباء

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