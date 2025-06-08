طريقة دفع فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2025 قبل تطبيق أي غرامات بسبب تأخر السداد هي من الأشياء التي يبحث عنها كثير من المواطنين، الراغبين في سداد فاتورة الكهرباء خصوصًا مشتركي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة.

وزارة الكهرباء قالت في بيان، إن فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء دأبت في البحث عن أفضل الآليات والوسائل التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، من أجل تسهيل عملية دفع الفواتير، بما يضمن انسيابية الخدمة وتيسير التعاملات المالية على جميع العملاء، في مختلف المحافظات، ضمن آليات تحرص الشركة القابضة من خلالها على تحديث منظومة التحصيل، والتيسير على المواطنين خلال فترة إصدار الفواتير الشهرية.

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طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2025

طريقة دفع فاتورة كهرباء شهر يونيو 2025

الشركة القابضة لكهرباء مصر قالت في منشور رسمي بـ«فيسبوك»، أن ثمة مجموعة من الخطوات البسيطة التي يستطيع عملاء شركات توزيع الكهرباء اتباعها لسداد قيمة فاتورة كهرباء شهر يونيو، سواء كانوا من مستخدمي العدادات التقليدية أو الميكانيكية القديمة. وتم تخصيص عدة آليات لتناسب مختلف الفئات وتلبي احتياجاتهم بما يضمن سرعة دفع الفاتورة وتقليل الزحام في مقرات السداد التقليدية.

طرق سداد فاتورة كهرباء شهر يونيو 2025

الشركة القابضة حددت آليات عدة لدفع قيمة فاتورة كهرباء شهر يونيو لعام 2025، موضحة الوسائل المتاحة التي تتيح للمشترك اختيار الأنسب له من بين الطرق التالية:

طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2025

طريقة السداد الإلكتروني

كما يمكن للمشتركين استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الفاتورة للدفع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر www.eehc.gov.eg، حيث يُمكن الاستعلام عن الفواتير ودفعها إلكترونيًا بكل سهولة وأمان.

نقاط التحصيل الميدانية

تتوافر كثير من نقاط التحصيل التي يمكن للمشتركين التوجه إليها، ومنها مكاتب البريد ومنافذ «مصاري» و«Bee» و«أمان» و«وقتي» و«تمام» و«سداد» و«ممكن» و«ضامن» والبنك الزراعي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل عبر خدمة «فوري» المنتشرة في كل مراكز ومدن المحافظات، مما يسهل عملية السداد في أماكن قريبة من المواطنين.

استخدام تطبيقات الموبايل

وأتاح قطاع الكهرباء لعملائه إمكانية الدفع والاستعلام من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، خاصة في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. يمكن تحميل تطبيق خدمات الكهرباء الذكية عبر «App Store» و«Play Store»، أو الدخول إلى الموقع https: //ncedc.gov.eg لتقديم خدمات متكاملة تشمل إبلاغ قراءة العداد، والاستعلام عن قيمة الفاتورة، وسدادها بسهولة من خلال الهاتف.

المحفظة البنكية

كما يستطيع المشتركون أيضًا دفع قيمة فاتورة كهرباء شهر يونيو من خلال المحافظ البنكية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ما يوفر خيارًا ماليًا رقميًا متطورًا.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2025

المحافظ الخاصة بشركات المحمول

تتاح إمكانية الدفع عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول داخل مصر، ما يمنح المشتركين حرية اختيار الطريقة الأنسب لهم وفقًا لتفضيلاتهم التقنية.