ظهور بقع بيضاء في الفم مؤشر للإصابة بالسرطان

بسهولة لأنه من أقل أنواع السرطانات شيوعا فلا تظهر الأعراض إلا بعد تقدم المرض.

على تجويف الفم وتعد أبرز أسباب الإصابة هى ظهور قروح داخل الفم لتنهار الخلايا السليمة في الفم بشكل غير طبيعي.

أما عن العلامات الأولية لسرطان الفم، فهي وجود بقع حمراء أو بيضاء مع نزيف في تجويف الفم وألم عند البلع والإصابة بالصداع و تغير شكل الوجه والشعور بالضعف وجفاف الفم مع الإصابة بالتهابات متكررة في الحلق أو اللثة و تغيرات في صوت.





عن أبرز العلاجات الطبيعية لسرطان الفم يمكن تناول الكركم فهو من أهم التوابل التى تغفليها.



