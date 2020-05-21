ظهور بقع بيضاء في الفم مؤشر للإصابة بالسرطان

لا يتم تشخيص سرطان الفم بسهولة لأنه من أقل أنواع السرطانات شيوعا فلا تظهر الأعراض إلا بعد تقدم المرض.
ويعد وجود تقرحات لا تشفى أحد أكثر الأعراض شيوعا ووفقا لموقع "powerofpositivity" يؤثر سرطان الفم على تجويف الفم وتعد أبرز أسباب الإصابة هى ظهور قروح داخل الفم لتنهار الخلايا السليمة في الفم بشكل غير طبيعي.
أما عن العلامات الأولية لسرطان الفم، فهي وجود بقع حمراء أو بيضاء مع نزيف في تجويف الفم وألم عند البلع والإصابة بالصداع و تغير شكل الوجه والشعور بالضعف وجفاف الفم مع الإصابة بالتهابات متكررة في الحلق أو اللثة و تغيرات في صوت.
عن أبرز العلاجات الطبيعية لسرطان الفم يمكن تناول الكركم فهو من أهم التوابل التى تغفليها.
على الجانب الآخر، هناك مجموعة عوامل تقلل خطر الإصابة بسرطان الفم أبرزها التوقف عن التدخين، الحذر من تعرض شفتيك بشكل المستمر للشمس لأنها من العوامل التى تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم ويمكن علاج سرطان الفم فى المراحل المبكرة من خلال العلاج الإشعاعى.