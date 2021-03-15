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فن

أوسكار 2021.. منافسة قوية في قائمة أفضل ممثلة

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:33 م
فرانسيس مكدورماند
فرانسيس مكدورماند
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نجلاء سليمان
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، القوائم النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار 2021، قبل حوالي شهر من الحفل السنوي في نسخته الـ93، المقرر إقامته يوم 26 أبريل المقبل. 

وأسندت الأكاديمية مهمة إعلان قوائم الترشيحات الـ 23، إلى الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، وزوجها المغني نيك جوناس، في بث مباشر على الهواء، عبر منصات الأوسكار المختلفة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، والموقع الرسمي. 

وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة هذا العام 5 فنانات، قدمن أدوارا بطولة قوية وملحوظة هذا العام، وهن : 
فيولا دايفيس  عن Ma Rainey's Black Bottom
أندرا داي عن The United States Vs. Billie Holiday
فانيسا كيربي عن Pieces of a Woman
فرانسيس ماكدورماند عن Nomadland
كاري موليجان عن Promising Young Woman
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