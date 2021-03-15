أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون





سير الكاتينة في مقدمة السيور الهامة في السيارة، لأنه يعتبر أحد أهم مكونات المحرك على الإطلاق، ويقوم بنقل الحركة من محور المحرك الأساسي (عامود الكَرَنك) إلى عامود توافق الصمامات (عامود الكامات)، بشكل توافقي متزامن لفتح وغلق الصمامات وعند انقطاعه لا قدر الله ينكسر المحرك من الداخل.





تعتبر سيور محرك السيارة من أهم الأجزاء التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة، وتحتوي كل سيارة على مجموعة من السيور، لكل واحد منها دور بالغ الأهمية لتشغيل المحرك والأجزاء الميكانيكية في السيارة حتي تعمل السيارة بسهولة.انقطاع أي سير بشكل مفاجئ قد يسبب أضرارًا جسيمة، لذا يجب التأكد من سلامة هذه السيور باستمرار والحرص على تغييرها في المواعيد المقررة، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أهم السيور ووظائفها.يصل عمر سير السيارة إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات، ويبلغ عمره في السيارات اليابانية بين 80 و90 ألف كيلو متر، أما السيارات الكورية فيتراوح عمره من 50 وحتى 70 ألف كيلو متر ويتواجد عدد من السيارة الهامة الأخرى في السيارة، ومنها سير المولد الكهربائي “الدينامو”، وسير الباور.ومن أبرز العلامات على تلف السيور هي سماع صوت صفير عند قيادة السيارة، وكذلك تشير أصوات التخبيط التى تصدر أثناء توقف السيارة، إلى قرب تلف أو انقطاع سير الكاتينة في محرك السيارة و يجب الاهتمام بتغيير تلك السيور تي لا يتضرر المحرك .