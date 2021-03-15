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رياضة

طائرة الاتحاد السكندري تخسر من الزمالك بالدوري الممتاز

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:26 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
خسر الفريق الاول للكرة الطائرة رجال بنادي الاتحاد السكندري من فريق الزمالك بثلاث أشواط مقابل شوط في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري العام الممتاز للكرة الطائرة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالأتي:-
الشوط الأول لصالح الزمالك 25/14.
الشوط الثاني لصالح الاتحاد 26/24.
الشوط الثالث لصالح الزمالك 25/14.
الشوط الرابع لصالح الزمالك 26/24.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند ١٧ نقطة من ست انتصارات وثلاث هزائم.

ويلاقي  الاتحاد السكندري فريق سموحة يوم الجمعة المقبل في السادسة مساء علي صالة الدكتور كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري بالشاطبي.
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