لتعزيز العلاقات.. مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقي بوفد سياحي بيلاروسي

بحث السفير دكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، مع الوفد السياحي البيلاروسي الذي يزور القاهرة حاليا، تعزيز العلاقات الثنائية السياحية بين البلديّن.





وتناول اللقاء ، الفرص المتاحة لزيادة أعداد السائحين البيلاروس إلى مصر، بحيث تشمل السياحة الثقافية والبيئية، بالإضافة إلى المقاصد الشاطئية التقليدية كـ"شرم الشيخ والغردقة".





وأثنى الوفد البيلاروسي الزائر ، على الإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات المصرية في المقاصد السياحية، بما يوفر الأمن وإجراءات السلامة للسياح البيلاروس.





كما أكد الوفد خلال اللقاء أن مصر تُعد من المقاصد السياحية المهمة للمواطن في بيلاروسيا، وأن هناك رغبة حقيقية لمزيد من التدفق السياحي إلى مصر في ظل الشعبية التي يحظى بها المقصد السياحي المصري، خاصةً مع مزيد من الترويج للسياحة الثقافية والبيئية والعلاجية في مصر جنبًا إلى جنب السياحة الشاطئية.