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مرأة

بأقل التكاليف.. طريقة عمل أجنحة الدجاج الهندية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:08 ص
بأقل التكاليف طريقة
بأقل التكاليف طريقة عمل أجنحة الدجاج الهندية
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أجنحة الدجاج بأقل التكاليف ومذاق مفضل يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها.

مقادير أجنحة الدجاج الهندية

نصف كيلو أجنحة دجاج
2 ملعقة كبيرة عسل أبيض
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح
2 ملعقة كبيرة كاتشاب
1 ملعقة كبيرة صويا صوص
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 ملعقة كبيرة باربيكيو صوص
1 ملعقة صغيرة أعشاب منسمة

طريقة تحضير أجنحة الدجاج الهندية

* يخلط الكاتشاب و الباربكيو مع الصويا صوص و العسل الأبيض مع رشة ملح و الفلفل الأسود و الأعشاب المنسمة ثم يقلب جيدا

* تتبل أجنحة الدجاج بخليط الكاتشاب

* يوضع في الفرن على درجة حرارة 220 و تترك حتى تمام الطهي

* تزين بالبقدونس و تقدم ساخنة

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