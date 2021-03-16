بأقل التكاليف.. طريقة عمل أجنحة الدجاج الهندية

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أجنحة الدجاج بأقل التكاليف ومذاق مفضل يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها.

مقادير أجنحة الدجاج الهندية

نصف كيلو أجنحة دجاج

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح

2 ملعقة كبيرة كاتشاب

1 ملعقة كبيرة صويا صوص

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة باربيكيو صوص

1 ملعقة صغيرة أعشاب منسمة

طريقة تحضير أجنحة الدجاج الهندية

* يخلط الكاتشاب و الباربكيو مع الصويا صوص و العسل الأبيض مع رشة ملح و الفلفل الأسود و الأعشاب المنسمة ثم يقلب جيدا

* تتبل أجنحة الدجاج بخليط الكاتشاب

* يوضع في الفرن على درجة حرارة 220 و تترك حتى تمام الطهي

* تزين بالبقدونس و تقدم ساخنة

