بتكلفة 282 مليار جنيه.. التأمينات تستعد لصرف المعاشات بزيادة 13%

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.









وقال رئيس الهيئة إن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، موضحا أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم، والتي تعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة ٨٪ في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم.









وأوضح رئيس الهيئة أن قيمة المعاشات المنصرفة عام ٢٠١٤ بلغت ٨٦.٥ مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فقد تمت زيادة قيم المعاشات سنويا لتصل في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى مبلغ ٢٨٢ مليار جنيه.







