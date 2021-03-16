بحضور وزير العدل والنائب العام والمفتي..افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالتجمع





افتتح المستشارالدكتور أبو بكر بك الصديق عامر رئيس هيئة قصايا الدولة بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، مقر هيئة قضايا الدولة بالتجمع الخامس .









حضر حفل الافتتاح المستشارون سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية وعلاء فؤاد وزير الشئون النيابية و حمادة الصاوى النائب العام والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة واللواء ياسر بك ياقوت نائبا عن اللواء صلاح الروينى رئيس هيئة القضاء العسكرى والمستشارون اعضاء المجلس الاعلى للهيئة، ولفيف من مستشاري الجهات والهيئات القضائية والقيادات الامنية والتنفيذية.













بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي، عن إنجازات هيئة قضايا الدولة، ثم كلمة المستشار الدكتور أبو بكر بك الصديق عامر رئيس الهيئة والتى رحب فيها بالمستشار عمر مروان وزير العدل و الوزراء والحضور، قائلا: ". ان هيئة قضايا الدولة تولد من جديد نحن على مشارف المائة والخمسين من عمرها وهى مازالت شامخة تؤدى دورها.





وتابع أن الهيئة هي الذراع القانوني للوطن ونحن فخورون بأن يتواكب الميلاد الثانى لهيئة قضايا الدولة مع ما اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أن مصر على أعتاب إعلان جمهوريتها الثانية ونحن معه قلبا بقلب روحا بروح يدا بيد نحن مع مصر جميعا وسنؤدى دورنا لحمايتها كما أداه أسلافناوكما سنسلمه للجيل الذى سيلى بعدنا.













وأشار فى ختام كلمته إلى انه تم افتتاح عدد من الصروح القضائية تحقيقا لرؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر بمحافظات مصر،وانهرجارى الإعداد لافتتاح صروح جديدة بالاسكندرية -طنطا_المنصورة -بنى سويف _السويس فتتاح فروع جديدة لهيئة قضايا الدولة





وقال المستشار عمر مروان فى كلمته ان هيئة قضايا الدولة تحت رئاسة المستشار الدكتور ابو بكر الصديق استطاعت ان تمد ازرعها فى كافة المحافظات

وهى من اعرق الهيئات والجهات القضائية تاريخها عريق وسيكتب التاريخ للمستشار الدكتور ابوبكر الصديق عامر انه من المجدديين والمحدثين فى هذه الهيئة القضائية العريقة بما يخطوه من خطوات جادة نحو النهوض بهذه الهيئة العريقة





ومن جانبه اشاد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها وانها مدرسة عريقة فى القانون تخرج منها عظماء مثلو مصر فى كافة المحافل فمنهم القاضى الدولى عبدالحميد باشا بدوى القاضى المصرى فى محكمة العدل الدولية منهم المستشار الجليل عبدالحليم الجندى المفكر الاسلامى والفقيه القانونى الكبير ويأتى على درة التاج المستشار الدكتور ابوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ومجلسها الأعلى





فى نهاية الاحتفال قام المستشار الدكتور ابوبكر بك الصديق بتكريم الوزراء الضيوف بمنحهم درع الهيئة تقديرا واعزازا لهم.



