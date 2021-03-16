بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوى وطنية .. مصر ترعى الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني

شارك قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية فى الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى بـ القاهرة.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، عاجلا أفادت به أن تم برعاية مصرية و تم انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.





كما عرضت، أن قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة.





وبدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم بدء الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني.





والجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني تأتى في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.