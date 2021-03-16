ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوى وطنية .. مصر ترعى الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:51 م
الحوار الوطنى الفلسطيني
الحوار الوطنى الفلسطيني
Advertisements
البهي عمرو
بدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت اليوم الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة ١٥ فصيل وقوي وطنية وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية وذلك في اطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.

شارك قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية  فى الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى بـ القاهرة.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، عاجلا أفادت به أن تم برعاية مصرية و تم انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.

كما عرضت، أن قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة.

وبدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم بدء الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني.

والجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني تأتى في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من قلب القاهرة.. الفصائل توجه الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية.. صور

مصدر مسئول: الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق الوحدة.. صور

انتهاء أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة

الفصائل الفلسطينية توجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني

مصر تدعو الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في مارس المقبل

برعاية مصرية.. انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني

ترشيحاتنا

أسامة فيصل في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

إبراهيم حتحوت يهنئ لاعب الأهلى بالفوز على فيتا كلوب ويدعم الزمالك أمام الترجي

معملكش غير إعلام بلدك.. عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان .. فيديو

توصية من الصحة العالمية بشأن لقاح استرازينكا.. تفاصيل

السعودية.. إجراء عاجل بشأن التعدي على أراضي الدولة بمنطقة الرياض

كُن عالي الهمّة.. الاتحاد السكندري يدعم لاعبيه بعد اقتحام المربع الذهبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة