عبد الناصر محمد مديرا فنيا لنادي النجوم

أعلن مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة، عن التعاقد مع عبد الناصر محمد مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي، وذلك بعد اعتذار أحمد العجوز المدير الفني السابق للفريق بسبب ظروفه الخاصة.





ويقود عبد الناصر محمد فريق نادي النجوم ابتداءً من اليوم - الأربعاء - وذلك استعدادًا لمواجهة نادي زد يوم الجمعة المقبلة على ملعب نادي النجوم بأكتوبر، في إطار الجولة الثامنة عشر من المجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب".





وسبق عبد الناصر محمد المدير الفني الجديد قيادة أندية عديده منها طلائع الجيش ومنتخب السويس والحمام ونادي مصر وطنطا وفاركو وبهلاء العماني.



