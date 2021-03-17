ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيدة انتصار السيسي: الرئيس يقدر المرأة بسبب معاملته مع والدته

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:16 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
Advertisements
هاني حسين
أعربت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية .


وقالت انتصار السيسي خلال مشاركتها في احتفالية يوم المرأة المصرية، :"  كل عام وأنتم بخير وناس كتير بتسأل لماذا يقدر الرئيس السيسي المرأة بشكل كبير، وذلك بسبب معاملته مع والدته، "خد منها كل الصفات الحلوة التي يتحدث عنها الجميع".


وتابعت:"  أشعر بالسعادة لوجودي اليوم وسط النخبة المميزة من النماذج النسائية الملهمة".


وأكملت انتصار السيسي:"  لا يفوتنا أن نحتفي في يوم المرأة المصرية بتضحية ارتبطت بالظرف الاستثنائي الذي نعيشه ويعيشه العالم أجمع، وتحية إعزاز وتقدير لكل طبيبة وممرضة مصرية وكل العاملات في القطاع الصحي اللاتي ساهمن في إنقاذ حياة المصريين".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احتفالية عيد الشرطة.. السيسي يضع إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء.. فيديو

قرينة الرئيس ناعية عبلة الكحلاوي: ودعنا نموذجًا عظيمًا للمرأة المصرية

قرينة رئيس الجمهورية في يوم المرأة العالمي: تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية

تعيش أزهى عصورها .. حماة وطن يهنئ المرأة المصرية بمناسبة يومها العالمى

انتصار السيسي: الرئيس هو الداعم الأساسي لارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان

"العالم الإسلامي للتربية والعلوم": السيدة انتصار السيسي ألقت كلمة مؤثرة خلال احتفالية المنظمة

ترشيحاتنا

مفاجأة عن السبب الأول للطلاق في الغرب | تفاصيل

خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

مديرة مستشفي عزل تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور

تعرف على فوائد الردة

لمواجهة كورونا| توجيهات رئاسية بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية وإمدادات الأكسجين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أسود.. ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل بأنوثتها

أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور

بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة