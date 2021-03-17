السيدة انتصار السيسي: الرئيس يقدر المرأة بسبب معاملته مع والدته

أعربت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية .









وقالت انتصار السيسي خلال مشاركتها في احتفالية يوم المرأة المصرية، :" كل عام وأنتم بخير وناس كتير بتسأل لماذا يقدر الرئيس السيسي المرأة بشكل كبير، وذلك بسبب معاملته مع والدته، "خد منها كل الصفات الحلوة التي يتحدث عنها الجميع".









وتابعت:" أشعر بالسعادة لوجودي اليوم وسط النخبة المميزة من النماذج النسائية الملهمة".









وأكملت انتصار السيسي:" لا يفوتنا أن نحتفي في يوم المرأة المصرية بتضحية ارتبطت بالظرف الاستثنائي الذي نعيشه ويعيشه العالم أجمع، وتحية إعزاز وتقدير لكل طبيبة وممرضة مصرية وكل العاملات في القطاع الصحي اللاتي ساهمن في إنقاذ حياة المصريين".



