السيدة انتصار السيسي: تحية إعزاز وتقدير لكل طبيبة وممرضة قدمت تضحيات نبيلة خلال كورونا

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية.





وقالت السيدة انتصار السيسي، خلال مشاركتها في احتفالية يوم المرأة المصرية، " لا يفوتنا أن نحتفي في يوم المرأة المصرية بتضحية ارتبطت بالظرف الاستثنائي الذي نعيشه ويعيشه العالم أجمع، وتحية إعزاز وتقدير لكل طبيبة وممرضة مصرية وكل العاملات في القطاع الصحي اللاتي يقدمن تضحيات نبيلة وساهمن في إنقاذ حياة المصريين".





وتابعت انتصار السيسي "أشعر بالسعادة لوجودي اليوم وسط النخبة المميزة من النماذج النسائية الملهمة".





وكتبت عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، "سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هى دائمًا "أيقونة النجاح".



