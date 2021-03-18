ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة كلاسيكية .. حنان مطاوع فى أحدث جلسة تصوير

الخميس 18/مارس/2021 - 10:30 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة حنان مطاوع، على حسابها الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.


وظهرت حنان مطاوع، ببنطال أنيق باللون الأسود، ومرتدية معه سترة أنيقة وبسيطة باللون الاسود الذى يبرز عن جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الأنيق.


كما قامت بتسريح شعرها على بطريقة مميزة التى تتناسب مع إطلالتها البسيطة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


وقالت النجمة حنان مطاوع إنها ستستأنف  تصوير مسلسلها "ورد " خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر  بعد توقف دام لحوالي اسبوعين بسبب أعمال في المونتاج.


وأضافت في تصريح لـ صدى البلد أنها أنتهت من تصوير 20 ٪ من المسلسل مؤكدة أن المسلسل سيكون مفاجأة للجميع وستبذل قصارى جهدها لتحقيق النجاح فيه". 


وتشارك «حنان» في مسلسل «ورد» والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، ويعد أول بطولة مطلقة لها في موسم رمضان ، والذي يأتي في إطار اجتماعي، ويشاركها البطولة كل من نضال الشافعي صلاح عبدالله، محمد لطفي، تيام مصطفى قمر، محمد عز، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي.




Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مغالطات ومهاترات .. رسالة نارية من إعلامية كويتية ضد هيومن رايتس ووتش

أعراض تدل على الإصابة بالسرطان

أول طقس زواج يهودي في الإمارات.. صورة

سلالة كورونا الجديدة .. إليكم أحدث 7 أعراض

دولة عربية تعلق صلاة الجمعة .. تفاصيل

زواجي شائعة.. نيرمين الفقي تكشف سبب اختفائها فى الفترة الأخيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة : نقص هذا العنصر في الجسم يسبب الاكتئاب وأمراضا خطيرة

بعد إعلان وفاته 2004.. رجل يعود لعائلته حيًا وهذا سر اختفائه 17 عامًا

علامات في الذراع تشير للإصابة بـ جلطة دموية