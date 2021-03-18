بإطلالة كلاسيكية .. حنان مطاوع فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة حنان مطاوع، على حسابها الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.





وظهرت حنان مطاوع، ببنطال أنيق باللون الأسود، ومرتدية معه سترة أنيقة وبسيطة باللون الاسود الذى يبرز عن جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الأنيق.







كما قامت بتسريح شعرها على بطريقة مميزة التى تتناسب مع إطلالتها البسيطة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.







وقالت النجمة حنان مطاوع إنها ستستأنف تصوير مسلسلها "ورد " خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر بعد توقف دام لحوالي اسبوعين بسبب أعمال في المونتاج.





وأضافت في تصريح لـ صدى البلد أنها أنتهت من تصوير 20 ٪ من المسلسل مؤكدة أن المسلسل سيكون مفاجأة للجميع وستبذل قصارى جهدها لتحقيق النجاح فيه".



وتشارك «حنان» في مسلسل «ورد» والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، ويعد أول بطولة مطلقة لها في موسم رمضان ، والذي يأتي في إطار اجتماعي، ويشاركها البطولة كل من نضال الشافعي صلاح عبدالله، محمد لطفي، تيام مصطفى قمر، محمد عز، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي.











