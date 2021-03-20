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ديني

البحوث الإسلامية ينشر فيديو بعنوان الإمام الطيب.. 11 عامًا من العطاء

السبت 20/مارس/2021 - 10:42 ص
البحوث الإسلامية
"البحوث الإسلامية" ينشر فيديو بعنوان: "الإمام الطيب"
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محمد شحتة
نشر المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية فيديو بعنوان "الإمام الطيب .. 11 عامًا من العطاء" لاستعراض ما شهده الأزهر الشريف في عهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ويؤكد: "رغم أنها حِقْبَةٌ زمنيةٌ قليلة؛ لكنها شكّلتْ تحوُّلًا كبيرًا في استمرار الأزهر الشريف بأداء رسالته محليًّا وعالميًّا، بقيادةٍ واعية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب".

وأكدت مشاهد الفيديو أن هذه الفترة الزمنية وهي أحدَ عشرَ عامًا شهدت حالة من العطاء والمواجهة والإصرار على الاشتباك مع واقعِ الناس، والحفاظ على وعيهم، وهي رسالة تحملتّها المؤسسةُ بقطاعاتها المختلفة؛ فكلٌّ له دورُه فيها بعلمائه ورِجالاته.

وأوضح الفيديو أنه منذ تولي فضيلة الإمام الأكبرِ قيادة الأزهر الشريف، وتشهد قطاعات الأزهر، وعلى رأسِها مجمع البحوث الإسلامية، تحولًا كبيرًا في أدائها وخدماتها، حتى أصبحت مقصدًا لكل حائر، وسبيًلا لكل فهم واع.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد أن مجمع البحوث الإسلامية في عهدِ الإمام الطيب، شهد حزمةً من الإنجازات في مختلف إداراته وخدماته التي يقدمها سواء على المستوى المحلي من خلال انتشار وعظاه في جميع أرجاء مصر أم على المستوى الدولي من خلال انتشار المبعوثين في أكثر من 60 دولة.

وقال إن هذه الفترة شهدت أيضًا الكثير من البرامج التوعوية والتطوير في الأداء بما يناسب مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والقضايا التي تشغل بالهم، وهو ما دعاه لإطلاق منتدياتِ الحوارِ التي ناقشت قضايا فكريةً ومجتمعيةً مُلِحَّةً تمس جوانب مهمة في حياة المجتمع وأفراده.

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