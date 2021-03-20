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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 09:39 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا
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قسم الخارجي

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

دعا عباس الشعب الفلسطيني  إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في تلقي اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجه الرئيس الفلسطيني جهات الاختصاص بالاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك.

ومددت السلطات الفلسطينية قيود الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، فيما تستعد البلاد لبدء حملة التطعيم الوطنية اليوم الأحد.
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