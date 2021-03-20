الرئيس الفلسطيني يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا





تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





دعا عباس الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في تلقي اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وجه الرئيس الفلسطيني جهات الاختصاص بالاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك.



