انتى بطلة واكسير النجاح.. الرئيس السيسى يمدح المرأة المصرية





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن المرأة المصرية سبقت نساء العالم فى تعظيم مكانتها فى المجتمع ، والتى توالت قصص نجاحها فى جميع المجالات فهى بمثابة قصة كفاح ونضال ، وتضحية تستحق منا كل الفخر و الاحترام و التقدير .





وأوضح " السيسى " ، خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته ، أن المرأة المصرية أصبحت نموذجأ يحتذى به فى شتى المجالات ، فانتى البطلة فى نجاح سياسات الدولة وخططتها فلولا قوتك وعزيمتك وقدرتك على التحمل لما نكن نصل لما نحن عليه الآن ودائمأ كنتى اكسير النجاح فى كل معادلة صعبة مر بها الوطن .





ولفت إلى أنه منذ تولى مسئولية هذا الوطن جعل دعم وتمكين المرأة محورأ رئيسيأ فى خطة الدولة الشاملة للتنمية ونحن نجنى ثمار ما قمنا به فقد أصبحت المرأة المصرية نموذجأ يحتذى به فى شتى المحافل الدولية ، والمجالات .









ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.





ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ،وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.



